Meine sommerlichen Schulferien liegen schon eine Ewigkeit zurück. Die Erinnerung daran weckt nach wie vor nostalgische Gefühle und eine ganz große Sehnsucht. Sehnsucht nach Ausspannen, Nichtstun und - Langeweile. Ein Lebensgefühl, mit dem unsere Kinder so gar nichts mehr anfangen. So wie die Freizeit während des Schuljahres, sind auch die sogenannten langen Ferien meist durchorganisiert und vorprogrammiert. Ein Sportcamp da, ein Sprachkurs dort - der Alltag der Schule findet in den Sommermonaten sehr oft seine nahtlose Fortsetzung.