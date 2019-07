Facebook

Geschätzte Leserin,

geschätzter Leser!

Am Ende des Pokers standen ganz andere Namen als jene, mit denen die EU-Staats- und Regierungschefs in die Verhandlungen gegangen waren. Das Positive an dem Personalpaket, das am dritten Gipfeltag geschnürt wurde: Die Damen und Herren Staatenlenker waren in der Lage, den Gordischen Knoten zu durchschlagen und einen Kompromiss zu finden. Mit der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll erstmals in der Geschichte der EU eine Frau der Kommission vorstehen. Dem Anspruch, einen Ausgleich zwischen kleinen und großen Staaten, zwischen den Parteien und den Geschlechtern zu finden, wurde Genüge getan. Ursula von der Leyen hat übrigens eine Beziehung zur Steiermark, über ein Ferienhaus auf der Oberberger Alm in St. Marein bei Neumarkt. Ob es ihrer Familie noch gehört und genutzt wird, entzieht sich meiner aktuellen Kenntnis.



Das Paket ist aber noch nicht "eingetütet", das Feilschen und Tauziehen noch nicht zu Ende, es geht im Europa-Parlament weiter. Denn dieses hatte als Kommissionspräsidenten/-präsidentin einen oder eine Spitzenkandidaten/-in der Fraktionen bei der EU-Wahl gefordert. Die Fraktionen hatten sich allerdings auch nicht auf einen oder eine verständigt. Das Spitzenkandidaten-Modell gilt jetzt als gescheitert, wie unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb analysiert. Er wird heute den ganzen Tag über live von der spannenden Wahl des oder der EU-Parlamentspräsidenten/-in berichten. Auch in dieser Frage will sich das EU-Parlament nicht von den Staats- und Regierungschefs gängeln lassen. Diese möchten eine Halbzeit-Lösung zwischen Sozialdemokraten und Europäischer Volkspartei.



Die Grünen, die bei der EU-Wahl die wahren Gewinner waren, stellen mit der deutschen Grünen Ska Keller eine eigene Kandidatin auf. Für Hochspannung ist gesorgt, denn laut Geschäftsordnung braucht ein Kandidat/eine Kandidatin in den ersten drei Durchgängen die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen. Erreicht das keine Person, treten im vierten Wahlgang die beiden Bestplatzierten zur Stichwahl an. Die österreichischen Grünen wählen am Samstag ihre Bundes-Kandidaten. Da ist es Bundessprecher Werner Kogler erneut gelungen, interessante Persönlichkeiten für die Kandidatur zu gewinnen, wie Eva Blimlinger, die Rektorin der Wiener Akademie der bildenden Künste, Leonore Gewessler, die Geschäftsführerin von Global 2000, Modebloggerin Dariadaria und Sibylle Hamann, mehrfach preisgekrönte Journalistin.



Bewegung rundum! Auch in Kärnten. Da findet heute Abend vor dem Dom zu Klagenfurt eine Protestkundgebung wegen der Ablöse von Engelbert Guggenberger als Diözesanadministrator statt. Der neue Apostolische Administrator und Interimschef der Kärntner Kirche, Militärbischof Werner Freistetter, hat unserer Kirchenexpertin Andrea Bergmann im Interview erzählt, wie er seine heikle Mission anlegen wird und wie sich ihm die Situation darstellt. Der Zulauf zur heutigen Kundgebung wird einen Hinweis auf die Stimmungslage unter den katholischen Kärntner Gläubigen geben. Auch davon berichten wir natürlich umgehend auf unseren digitalen Plattformen.



Einen angenehmen Tag wünscht Ihnen

Antonia Gössinger