Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das freie Spiel der Kräfte im Parlament macht es also möglich. Der umstrittene Rechtsanspruch auf einen Papa-Monat für alle wurde gestern beschlossen. Womit künftig jeder Vater nach der Geburt einen Monat lang bei Kind und Frau bleiben kann. Ob der Rechtsanspruch etwas ändern wird? Vielleicht nicht sofort, aber in den Köpfen könnte sich wieder etwas ändern. Selbst wenn zurzeit weit weniger als 20 Prozent der Väter in Karenz gehen. Und sich somit immer noch mehrheitlich Mütter für den Besuch des Kinderarztes oder Kinderfeste verantwortlich fühlen. Warum noch so wenig Väter kurz oder gar nicht in Karenz gehen, obwohl in Umfragen immer mehr Männer sich mehr Zeit mit ihren Kindern wünschen? Woher diese Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit kommt? Ja, das Einkommen spielt eine Rolle, aber es spielt auch eine Rolle, dass es selten vorkommt, dass ein Personalchef bei der Ankündigung, in Karenz zu gehen, anerkennend nickt und zu dieser Entscheidung gratuliert. Aber vielleicht trägt der Papa-Monat auch dazu bei, dass Personalchefs irgendwann bei Bewerbungsgesprächen zu Männern sagen: „Sie haben zwei Kinder und waren nicht in Karenz? Ich will Sie nicht nach Ihrem Rollenbild fragen, aber wir wünschen uns Mitarbeiter, die ihre Vaterrolle ernst nehmen. Sie wollen wissen warum? Weil wir die Karenz als Zeichen sehen, die auf eine gewisse soziale Kompetenz schließen lässt.“

Die Fortsetzung wäre, dass dieser Bewerber den Betrieb wegen Diskriminierung klagt, weil ein Bewerber mit absolvierter Karenzzeit vorgezogen wurde.