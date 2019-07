Facebook

Schiffsreisen, zumal solche auf Binnengewässern, haben den Ruf, dass ihre Gediegenheit und Beschaulichkeit vor allem von der älteren Generation geschätzt werden. Ein Vorurteil, das bereits von den mittlerweile gebräuchlichen Heavy-Metal-Kreuzfahrten im Mittelmeer entkräftet worden ist.



Am Bodensee, ausgerechnet im Zentrum der soliden schwäbisch-alemannischen Lebensart, trat nun wieder ganz anders gesinntes Publikum zum Gegenbeweis an. Etwa 500 Lack- und Leder-Fans warfen sich in Schale, um in Friedrichshafen ein „Erotikschiff“ zu besteigen. Am sogenannten „Torture Ship“, das gemütlich über den Bodensee schipperte, blieb man unter sich, abgesehen davon, dass das Ablegen von Hunderten Schaulustigen beobachtet worden war. Heuer war ein leichter Gästerückgang zu verzeichnen. Kein Wunder: Um sich bei 30 Grad in ein Latexkostüm zu zwängen, da braucht es schon eine ausgeprägt masochistische Ader.