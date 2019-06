Facebook

Man sagt Politikern ja eine gewisse Volksferne nach. Auch um diesem Image entgegenzuwirken, inszenieren die Volksvertreter aller Couleurs Bäder in der Menge, wo des Händeschüttelns und des Selfie-Posierens kein Ende ist. Rätselhafterweise häufen sich solche Veranstaltungen vor Wahlen. Warum, das weiß wahrscheinlich nur Peter Filzmaier.



Gernot Blümel, vormals Minister dieser Republik, veranstaltet in seiner Funktion als Wiener ÖVP-Chef seit einiger Zeit auch eine Veranstaltungsreihe, die solcher Tuchfühlung dient. Ein entspanntes „Get-together“, wie man heute sagt. Nur bei der Namensfindung verließ Blümel das Glück. „Grüß Gernot“ heißt die Sache, die nächsten Donnerstag wieder am Wiener Donaukanal terminisiert ist. Die sprachliche Assoziation ist gewiss nicht so gemeint, aber verschwindet deshalb nicht. Die Sause findet direkt am Wasser statt. Aber nicht, dass am Ende einer in diese Richtung davongeht.