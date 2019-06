Facebook

Das Land darf aufatmen. Die vom neuen Verteidigungsminister provokant abgeblasene Leistungsschau des Heeres auf dem Wiener Heldenplatz ist gerettet. Fein, jetzt wird am Nationalfeiertag wieder die aufpolierte Seite der Armee gezeigt, die es eigentlich gar nicht gibt. Die Leistungsschau besteht im Wesentlichen in einer großartigen Leistung in Sachen Tarnung – Tarnung des politischen Versagens.