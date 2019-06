Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eines vorweg. Bisweilen mag ich laute Musik ganz gern. Ich meine, sehr, sehr laute. Vor allem von Altvorderen der Branche, von Marilyn Manson, den Rolling Stones, AC/DC oder System of a Down. Da setze ich Boxen oder Kopfhörer ihren Belastungsgrenzen aus und nehme danach eine mehrstündige Taubheit in Kauf. Manchmal halt.



Was ich indes überhaupt nicht mehr aushalte, ist die permanente Hintergrundbeschallung in Restaurants, Lifts, Almhütten, Kaufhäusern und sonst wo. Noch dazu mit diversen Dancefloorstücken, die eigentlich für laute Wiedergabe eingespielt wurden.



Zahllos sind meine Ersuchen, diese Hintergrundmusiken leiser- oder abzustellen. Etwa neulich in einem Restaurant. Der freundliche Kellner meinte, ausschalten könne er nicht, aber den Lautstärkeregler auf null drehen. Was den Bass offenbar nicht betraf. Unter ständigem Mmmb, Mmmb, Mmmb nahmen wir unser Essen zu uns.

Dieselbe Bitte, in einem Schuhgeschäft geäußert, wurde von der Verkäuferin dahingehend beantwortet, dass der Soundtrack bzw. Sounddreck zentral gesteuert werde und sie auch auf die Lautstärke keinen Einfluss hätten. „Sie haben es gut“, seufzte sie, „Sie können ja gehen, ich muss mir den Scheiß den ganzen Tag anhören.“



Ich hasse das Ganze deshalb so sehr, weil ich glaube, dass es Aufmerksamkeit und Denkvermögen der Menschen einschränkt. Ich darf Gott sei Dank niemandem mehr meinen Tabakrauch ins Gesicht blasen. Meine Ohren indes schützt niemand vor akustischem Feinstaub.



Seit geraumer Zeit gibt es eine in Linz angesiedelte Initiative namens „Hörstadt – Labor für Akustik, Raum und Gesellschaft“. Sie vergibt Aufkleber mit dem Wort „Beschallungsfrei“ an kooperative Unternehmen. Ich finde das vo(h)rbildlich!