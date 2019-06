Facebook

Der 6. April 2020 klingt zwar noch etwas weit weg, aber er könnte die Tektonik der TV-Branche sehr schnell verschieben. An diesem Tag wird nämlich Quibi an den Start gehen, das Streamingdienst-Projekt von Hollywood-Mogul Jeffrey Katzenberg. Quibi steht für Quick bites – sozusagen Filmhäppchen. Und wird kurze Formate anbieten, die zwischen fünf und zehn Minuten dauern – und sich vor allem an ein jüngeres Publikum richten, exklusiv an Smartphone- und Tabletnutzer. Die dann von ihrer Umgebung noch weniger mitbekommen, weil sie sich etwa während einer U-Bahn-Fahrt genau eine Folge einer Serie anschauen können.