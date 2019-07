Facebook

Viel ist von Updates die Rede – in allen Bereichen muss man am neuesten Stand sein: 2.0, 3.0, 4.0. Der moderne Mensch fühlt sich selbst ja nicht selten ausgezuzelt wie 0.5 - doch wer nicht unentwegt updatet, der rollt die Verliererstraße runter. Das Aktualisieren hält auf Trab.



Arbeitnehmer, die sich des Morgens mit fadem Auge begegnen, fragen einander: "Hast Du schon upgedatet auf Wirtschaft 4.0 oder gehst Du noch immer einfach nur hackeln?" Web 2.0? Sowieso! Wer mutig genug ist und nicht vorgestrig sein will, verwendet längst Bitcoins (das ist Geld 3.0 – Kreditkarten sind 2.0 und demnach Paläolithikum).



"Softe", aber nachhaltig stimulierende und empfehlenswerte Updates erfährt der Mensch übrigens durch eine nicht verbesserbare Erfindung: Hiebei wird zwischen zwei Kartondeckeln eine variierende Anzahl bedruckter Seiten aneinandergereiht.