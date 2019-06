Facebook

An Tagen wie diesen muss gesagt werden: Anders als der Wolf ist der Siebenschläfer ja nicht besser als sein Ruf - ein Haushalt, den er einmal besucht hat, wird das bis zur Auflösung nicht vergessen. Dafür, dass man dem Bilch den heutigen Lostag unterschiebt, kann er aber nichts. Die Zuständigkeit liegt vielmehr bei sieben jungen Männern, die um das Jahr 250 herum als Christen verfolgt worden sind. Der Legende nach haben sie – eingemauert in einer Höhle bei Ephesus – 195 Jahre schlafend überlebt und wurden am 27. Juni 446 vom Lärm einer Viehherde aufgeweckt. Sie bezeugten den Glauben von der Auferstehung der Toten und starben. Fertig.