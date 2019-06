Facebook

Durch die Enthüllungen über die beispiellosen türkisen Umgehungskonstruktionen hat die Debatte über die Parteienfinanzierung wieder an Fahrt aufgenommen. Eine Neuregelung ist mehr als überfällig. Es mag sein, dass sich die ÖVP in der Vergangenheit an alle Gesetze gehalten hat. Dass man mit abenteuerlichen Stückelungen die Transparenzbestimmungen unterlaufen kann, ist Beweis genug, dass die Regelung nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben steht. Von Transparenz keine Spur.