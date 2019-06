Facebook

Noten und Beurteilungen in Schulklassen sollen also geheim werden, so eine Studie der Uni Klagenfurt. Top secret wie BVT-Akten. Anlass: die Datenschutzgrundverordnung – die echtes Mobbing ja leider nicht verhindert. Die DSGVO sitzt am Sozius einer Zeit, in der Menschen persönlichste Daten bereitwillig selbst den "sozialen Medien" zum Fraß vorwerfen.