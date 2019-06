Facebook

In Florida wurde jetzt eine Schildkröte verhaftet, weil sie den Verkehr behindert hat. Das macht natürlich Sinn, wenn alle Raser rasen wollen, will man sie doch nicht aufhalten. Die Welt dreht sich, Mensch bewegt sich. Man stelle sich vor, wir würden einfach so einen Gang zurückschalten. Das würde sich nicht nur auf die Autoindustrie auswirken, sondern auch auf jegliche Form des menschlichen Aufstiegs.