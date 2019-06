Facebook

© (c) APA/AFP/OLI SCARFF

Nun von einer gehörigen Schramme am Image eines Musterschülers zu sprechen, träfe die Sache kaum: Dafür ist Boris Johnson, austrittswütiger und aussichtsreicher Nachfolger von Theresa May seit jeher zu impulsiv, zu unbeherrscht, gar zu agitatorisch in seinem Stil.



Probleme hat der Brexit-Populist, der das Königreich ehestbaldig zu alten Ufern fern von Brüssel führen will, jedenfalls: Ein Streit mit seiner Lebensgefährtin ließ einen Nachbarn die Polizei rufen. Die Beamten sahen keinen Anlass zum Eingreifen – trotzdem wird der Vorfall erwartungsgemäß von der britischen Presse, vom Boulevard bis zur Times, genüsslich ausgeweidet.



Vor allem "Bojos" Schweigen irritiert. Sogar das Rennen um die Tories-Führung, das ja nach einem Start-Ziel-Sieg aussah, wird nun wieder spannend. Auch wenn der mächtige Brexit-Schatten bald wieder jedes andere Thema überlagern wird: Ein "Sicherheitsrisiko" (Times) als Oberster könnte selbst Parteimitglieder verstören.