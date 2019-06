Facebook

Christoph Strasser © Lex Karelly

Menschen und Orte wachsen in ihre Namen. Das Institut für Sexualforschung befindet sich in der Lustkandlgasse. In der Hardeggasse ist eine Firma für gefärbte Ostereier und wenn man in Wien zum Radio will, muss man an der U-Bahn-Haltestelle Taubstummengasse aussteigen. Die Vorturnerin der Nation hieß Ilse Buck, die Wetteransagerin trägt den bezeichnenden Namen Christa Kummer und der schnellste Witzereißer heißt, kein Schmäh, Dieter Chmelar, ist aber nicht der Bruder von Paul Breitner oder Vorsitzender einer Weightwatcher-Gruppe. Der Bierpapst trägt den Namen Seidl und dass in Trump das Trampel steckt, ist unbestreitbar.