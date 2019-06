Facebook

Die Technik diene dem Wohl des Menschen, heißt es. Na ja, das kann man, mit massiven Einschränkungen, abnicken. Das Feuermachen etwa ist heute schon viel einfacher als in der Steinzeit, das Gelingen löst aber auch weitaus weniger Euphorie aus. Andererseits besaßen die Höhlenbewohner keine E-Herde, die, plangemäß und vorprogrammiert, nach drei Jahren ihren Geist aufgeben. Hier ist der Freudenfaktor gering. Nun setzt sich ein neuer Technik-Trend durch. Der Rückruf gehört zum guten Ton. Jeder Autohersteller, der etwas auf sich hält, ruft zurück. Die Konsumenten wollen es so. Man fühlt sich einfach besser, Teil einer Rückrufaktion zu sein. Sie beweist, dass sich die Firma um ihre Kunden kümmert und deren Nähe sucht. Einen sprachlichen Haken hat die Sache vorerst. Auf dem Smartphone kann die dringende Bitte um Rückruf verheerende Folgen haben - wer weiß denn schon, in welcher Werkstätte man da letztlich landet.