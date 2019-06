Facebook

Testosteron und PS sind allzu oft eine tödliche Mischung. Burschen und Boliden rasen auf dem Highway to Hell in Richtung Untergang. Keine Frage, wir reiten auf Klischees herum. Aber ein Blick in die Statistik zeigt, oft stehen Vorurteile eben auf einem von Zahlen untermauerten Fundament.