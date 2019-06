Facebook

So was Menschliches

Jeden Juni das selbe Ritual: Man zwängt den engerlingfarbenen Leib in die Badekleidung und fragt sich, wieso man es schon wieder nicht zur Bikinifigur gebracht hat. (Kaum je hingegen fragt man sich, wieso man sich eigentlich vorschreiben lässt, wie Bikinifiguren auszusehen haben. Da hat uns die Schönheitsindustrie sehr erfolgreich eingebläut, man sei stets selber schuld, wenn man ihre unerreichbaren Körperideale verfehlt.)



Einen Ausweg aus der jährlichen Bikinikrise habe ich aber inzwischen: Ich schneide die Etiketten aus dem Badezeug. Das macht mich nicht schlanker, aber so sieht wenigstens keiner, welche Größe ich trage.

Es soll ja Leute geben, deren Kleideretiketten sich nicht wie von selbst nach außen stülpen. Zu denen gehöre ich nicht, bei mir steht immer irgendwo eine Größenangabe, eine Pflegeanleitung aus Hemdkragen oder Hosenbund, zumindest, bis z.B. Uschka oder Barbara kommen und mich zurechtschütteln.



An meinem Lieblingsstrand, sonst verlässlicher Tummelplatz fröhlicher Korpulenter, sorgte letztens eine Göttin für Aufsehen: perfekte Figur, goldene Haut, das lange Haar vom Sommerwind umspielt, so stand sie am Ufer. Knapp oberhalb ihrer wohlgeformten Backen flatterte was kleines, Schwarzes in der Brise: das Etikett ihrer Bikinihose. Ich war beglückt. Nicht aus Schadenfreude. Nur, weil der kleine Garderobefehler dieser Göttin so was Menschliches gab.