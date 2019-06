Facebook

Immer, wenn meine jüngste Enkelin bei uns auf Besuch ist, begrüße ich sie mit derselben (zugegebenermaßen idiotischen) Frage: „Ja, wer kommt denn da?“ Ich habe diesen Satz sicher schon ein paar Dutzend Mal gesagt, doch das Kind antwortet nicht. Ich spreche die Worte mit schmeichelnder, lockender Stimme, das Kind lächelt und schweigt. Dabei verändert sich meine Tonhöhe. Sie ist plötzlich um mindestens eine Quint höher, und ich könnte in dieser Situation wohl das hohe C treffen. Meistens erweitere ich den Fragesatz noch: „Ja, wer kommt denn da? Ist das die kleine Leni?“ Das Kind sieht mich mit seinen großen, braunen Augen an. Und schweigt.