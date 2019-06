Facebook

Seit Jahren kämpft die Politik mit Millionenpaketen darum, das Angebot an Kinderbetreuung auszubauen. Mit Erfolgen: Auch am Land ist Nachmittagsbetreuung in Kindergärten nicht überall mehr ein Fremdwort, in fast einem Drittel der Gemeinden aber schon. Und so gibt es wieder kritische Zensuren.