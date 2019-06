Facebook

Neuerdings passiert es immer öfter: Ich lese Wörter, die so gar nicht da stehen. Gestern zum Frühstück wurde aus dem Atomtod die Atemnot und aus dem Rehkitz der Rockschlitz. Was das zu bedeuten hat? Ziemlich sicher: Ich kann mir selbst nicht mehr trauen. Offenbar deutet mein Hirn hier wahllos Inhalte um. Das klingt fast ein bisschen nach Pippi Langstrumpf: „Ich mach’ mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt“.



Fußballer Sergio Ramos macht das auch so, er hat mit ein paar „hollahi-hollaho-holla-hopsasa“, viel Geld verdient und sich erst unlängst einfach so als Hochzeitsband AC/DC ins Haus geholt. Das ist natürlich die First Class der eigenen Wunschwelt. Unsereins auf den billigen Plätzen muss hier kleinere Brötchen backen. Wenn Sie jetzt daran denken, mir gute Ratschläge wie etwa arbeiten, arbeiten, arbeiten zu geben, muss ich sie enttäuschen. Das kommt bei mir gar nie an, denn mein Hirn liest bei Superfleiß immer nur Bananeneis.