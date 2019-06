Facebook

© (c) Christian Jungwirth

Da ist dem ÖVP-Chef die Kontrolle über die Bilder entglitten. Kurz war eingeladen worden, bei einer freikirchlichen Erweckungsfeier Worte an 10.000 Gläubige zu richten. Ehe er die Bühne verließ, legte ein Prediger die Hand auf seine Schulter und dankte Gott für die „Weisheit“, die Kurz zuteil werde. Kurz wusste instinktiv um die verheerende Wirkung der Bilder – inklusive der Massen, die ihm messianisch zujubelten.

In den USA ist die Verquickung von Politik und Religion eine Selbstverständlichkeit. Der Präsident legt seinen Amtseid auf die Bibel ab, jeder Dollarschein enthält den Gottesbezug, Regierungssitzungen werden mit einem Gebet begonnen.

Die Instrumentalisierung der Religion durch die Politik hat Europa ins Verderben geführt. Kurz musste vor dem Auftritt in der Stadthalle wissen, dass er die Grenzen ausreizt, wenn er Grußworte an die Gläubigen richtet. Die Bilder werden ihn immer wieder einholen