Jetzt auch noch Experte als EU-Kommissar? Das ist nicht wirklich eine gute Idee

Die Forderung der SPÖ nach einem Experten als EU-Kommissar mag populär sein. Aber Technokraten gibt es genug in Brüssel. Was Europa braucht, sind Politiker mit Gestaltungswillen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So jäh sie das Land erfasste, so rasch ist die Euphorie über das erste österreichische Beamtenkabinett der Zweiten Republik auch schon wieder verflogen. Da will die SPÖ, vom freien Spiel der Kräfte Gebrauch machend, noch hurtig Fakten schaffen und gleich auch den Posten des österreichischen EU-Kommissars mit einem Experten besetzen.

Parteilos solle der oder die Auserwählte sein, fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Das hört sich gerade so an, als sei die Zugehörigkeit zu einer Partei etwas Anrüchiges.