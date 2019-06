FPÖ, ÖVP und SPÖ wollen Taxi- und Mietwagengewerbe zusammenlegen und so auch Uber ausbremsen. Fairer Wettbewerb ist zu begrüßen, entsprechende Rahmenbedingungen ebenfalls. Dennoch ist Vorsicht angebracht.

Die Zusammenlegung von Taxi- und Mietwagengewerbe in Österreich soll den ungeliebten Taxi-Schreck Uber ausbremsen. Einheitliche Tarife sollen flexible Preise unterbinden und so Uber einen seiner größten – und umstrittensten – Wettbewerbsvorteile nehmen. Der Vorwurf von Preis- und auch Lohndumping ist in der Auseinandersetzung ein ständiger Begleiter.