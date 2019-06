Facebook

Die Kleine Zeitung entsteht an einem Ort, der intern mitunter Wortbergwerk genannt wird. Wie in jedem Bergwerk gibt es Adern, die schon recht ausgebeutet sind, und die dennoch weiterhin stark frequentiert werden. Das sah man unlängst in der sogenannten Staatskrise, während der ständig von „Zerreißprobe“, „Knalleffekt“ und „Tauziehen“ zu lesen war, bevor sich das „Postenkarussel“ zu drehen begann. Begriffe, die außerhalb von Medien im Grunde nicht existieren. Jede Branche hat halt so ihre Ausdrucksweise, wer jemals einen Unternehmensberater zugehört hat, weiß am Ende des Tages gar nicht mehr, ob dessen Expertise wirklich Sinn macht.



Die Einrichtung der Expertenregierung und die Wiederkehr der Routine haben, ein wichtiger Nebeneffekt, den aus Bequemlichkeit und Gewohnheit gespeisten Schwall der Gemeinplätze abebben lassen. Aber seien Sie gewarnt, zack, zack, zack – und er ist wieder da.