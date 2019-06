Facebook

Der Kirschbaum

Das Beste am Juni ist natürlich der Kirschbaum. Erstens spendet er an Tagen über 30 Grad dringend notwendigen Schatten, zweitens hängen die reifen Kirschen so tief, dass man sie ohne Hände essen kann. Ich kann gar nicht begründen, warum mir das so viel Vergnügen bereitet. Ich stell mir auch lieber nicht vor, was sich meine Nachbarn denken, wenn sie mich mit eingesteckten Händen den Kirschbaum abweiden sehen. Aber im eigenen Garten hat man, finde ich, ein gewisses Grundrecht auf leicht abschweifendes Verhalten.