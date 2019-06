Facebook

Die Zeit, in der wir träumen, wird in der Psychologie REM-Phase genannt, weil wir dann unsere Augen unter den geschlossenen Lidern von außen erkennbar bewegen. Jeder Mensch träumt, und sogar für viele Tiere ist nachgewiesen, dass sie im Schlaf alltägliche Erlebnisse wiederholen. Schon im Alten Testament lesen wir von Joseph, dem Sohn Jakobs, der Ägypten vor einer Hungersnot bewahrte, weil er den Traum des Pharaos von den sieben fetten und den sieben mageren Kühen auszulegen verstand. Unsere Älteste hat lange ein Traumtagebuch geführt und Bücher über Traumdeutung gelesen.



Unlängst sah mich Astrid in der Früh geradezu verklärt an: „Heute Nacht waren in unserem Garten einige exotische Tiere, darunter ein riesiger Löwe. Ich war gerade bei den Gemüsebeeten und habe zuerst gar nichts mitbekommen, weil es ganz still war. Und da bist du aus dem Haus gekommen, hast mich geholt und schnell hineingetragen. Du warst mein Retter.“ Ist das nicht schön? Immer schon wollte ich einmal ein Held sein, und nun war ich wirklich einer – wenigstens im Traum meiner Frau.