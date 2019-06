Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Volksanwaltschaft kontrolliert die Verwaltung und überwacht die Menschenrechte. Rund 16.000 Menschen haben sich 2018 an sie gewandt. An der Spitze stehen drei Volksanwälte, die von den drei stärksten Nationalratsfraktionen nominiert werden. Das ist seit 1977 so.