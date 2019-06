Facebook

Zwei Dinge sind in den vergangenen beiden Tagen jenseits des Ärmelkanals in in London klarer geworden. Boris Johnson ist, wenn nicht doch noch Unerwartetes geschehen sollte, auf dem direkten Weg in die Downing Street Nummer 10, den Amtssitz des britischen Premierministers.

Jedenfalls hat sich der als

Favorit gehandelte frühere Außenminister und Londoner Bürgermeister sich in der ersten Runde zur Wahl eines neuen Tory-Vorsitzenden und Regierungschefs am Donnerstag deutlich an die Spitze gesetzt. Johnson erhielt 114 der 313 Stimmen der Unterhaus-Fraktion der Konservativen. Damit hat er sich einen schwer einholbaren Vorsprung verschafft.

Zweitens beginnt ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ganz ohne Vereinbarung mit Ende Oktober beginnt immer wahrscheinlicher zu werden. Ein Versuch der Opposition, ein solches „No-Deal“-Fiasko erneut auszuschließen, ist im britischen Unterhaus gescheitert. Diesen Sommer driftet das Vereinigte Königreich von Neuem auf eine Phase grosser Ungewissheit und potenziell gefährlicher Entwicklungen zu.

Noch ist das letzte Wort in Sachen Brexit zwar nicht gesprochen. Geht es erst einmal auf das Austrittsdatum im Herbst zu, könnte wachsende Panik auch im konservativen Lager noch zu einem Kurswechsel – oder gar zum Sturz einer neu bestellten Regierung – führen. Unmöglich ist beim Brexit, wie man inzwischen weiß, nichts.

Zunächst aber spitzt sich die Lage immer weiter zu. Die meisten der sieben Kandidaten, die nun noch zur Wahl für den Parteivorsitz übrig sind, haben ihren Parteigängern einen knallharten Abgang aus der EU im Oktober versprochen, falls die Union sich nicht zu Neuverhandlungen bereit findet. Boris Johnson hat sogar gedroht, dass London von Brüssel geforderten 39 Milliarden Pfund (rund 44 Milliarden Euro) an Brüssel einbehalten könnte, falls sich Brüssel nicht „einsichtig“ zeigen sollte.

Mit dieser unverhohlenen Drohung hat der frühere Außenminister viele Brexiteers, sprich Austrittsbefürworter auf seine Seite gezogen. Zugleich hat er moderaten Tories signalisiert, ihm liege durchaus noch an einem versöhnlichen Abgang aus der Europäischen Union. Wie erfolgversprechend diese ewige Doppelstrategie Johnsons ist, und wie sehr sich seine Parteigänger von „Boris“ einen neuen Aufschwung für ihre desolate konservative Partei erhoffen, zeigt dessen Vorsprung im Kampf um die Macht.

Typisch für Johnson ist freilich, dass der nun unbestrittene Favorit allen alles verspricht, sich auf nichts festlegen will und mit verbalem Bombast seine Partei begeistert. Die Warner vor Johnson fürchten, dass er das Land an den Rand des „Abgrunds“ drängt. Doch den fiebrig erhitzten Reihen der britischen Regierungspartei scheint es gegenwärtig nur noch darum zu gehen, wer die grellsten Parolen verbreitet. Die Welt der Realitäten „draußen“ bleibt zur Zeit strikt ausgeblendet..