Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Christian Jungwirth

Selten ist eine Regierung mit so vielen Vorschusslorbeeren überhäuft worden wie das Kabinett Bierlein. Nach der scharfen innenpolitischen Polarisierung ging nach der türkis-blauen Implosion in Folge von Ibiza vielerorts ein Aufatmen durchs Land. Die Koalition, die sich von Einzelfall zu Einzelfall gehantelt hatte, war Geschichte. Erstmals seit Menschengedenken stand eine Frau an der Spitze einer Regierung, noch dazu eine parteifreie Höchstrichterin und elegante Erscheinung, die mit viel Demut ihre Arbeit aufnahm und ausschließlich kundige Sektionschefs um sich scharte. Dem literarisch wie auch medial viel gescholtenen Beamtentum wurde endlich eine späte Rehabilitierung zuteil.