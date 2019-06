Facebook

Es heißt ja nicht umsonst Arbeiterklasse!“, zeigt sich die Kellnerin empört. Und ja, recht hat sie, wieder so ein Begriff, der inflationär und dadurch fast schon sinnentleert daherkommt. Die junge Frau, die diesen Sager während ihrer 12-Stunden-Schicht vom Stapel lässt, ist heute der wohl größte Polit-Shootingstar in den USA: Alexandria Ocasio-Cortez. Regisseurin Rachel Lears hatte 2018 den richtigen Riecher, als sie vier Frauen auf ihrer Mission mit der Kamera begleitete: Politikerin zu werden. Von der Kellnerin bis zur Krankenschwester –vier Neulinge, die dank der Unterstützung vieler Freiwilliger den viel zitierten Kampf gegen das Establishment aufgenommen haben. Ihr Ziel: das Repräsentantenhaus. Und natürlich fallen in der Doku so schöne Sätze wie: „Man muss glauben, dass man die Veränderung ist.“



Spannender ist jedoch zu sehen, wie Ocasio-Cortez’ Gegner Joe Crowley, seit vielen Jahren Abgeordneter, nicht eine einzige Sekunde daran denkt, seine Wiederwahl sei in Gefahr. Die Tochter puerto-ricanischer Einwanderer hat den 56-Jährigen übrigens haushoch aus dem Rennen geworfen. Aber so ist das wohl, wenn man sich mit einer Graswurzelbewegung anlegt: Das politische Leben ist fortan keine „gmahte Wiesn“ mehr.