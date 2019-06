Facebook

Alois Mock wollte vor Freude die ganze Welt umarmen und so hat der damalige ÖVP-Außenminister spontan seine SPÖ-Mitstreiterin, Staatssekretärin Brigitte Ederer geküsst. Das legendäre EU-Bussl hat sich eingeprägt als die letzte glaubhaft herzhafte Umarmung der – damals auch noch wirklich großen – Koalition von Volkspartei und Sozialdemokraten. Der Erfolg bei der Volksabstimmung für den Beitritt zur Europäischen Union vor heute genau 25 Jahren hatte Qualität von Verfassungsrang: Rund 66,6 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher stimmten am 12. Juni 1994 für den Beitritt in die EU, der dann am 1. Jänner 1995 vollzogen wurde.