Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Manchmal ist Blattmachen auch pures Glück. Als Alexander Tagger, unser Tennis-Korrespondent, vor einer Woche am Rande des Grand Slam-Turniers in Paris Wolfgang Thiem zum Vatertagsinterview traf, wussten wir nicht, ob dessen Sohn, die Nummer vier der Welt, an diesem heutigen Tag noch im Turnier sein würde. Die ersten beiden Runden hätten angesichts der anfänglichen Schwankungen im Spiel auch das frühe Aus bedeuten können. Bedeuteten sie aber nicht. Es war nur gehobenes Aufwärmen mit leichten Rhythmusstörungen wie beim alten Rasenmäher des Morgenpostlers, wenn die Zündkerze schwarz vor Öl ist. Dominic Thiem reinigte die seine mit der Metallbürste und der Lässigkeit eines Großen und steht nach dem gestrigen epischen Fünf-Satz-Klassiker gegen Djokovic, ein Stück Weltliteratur, um im Bild zu bleiben, im Finale von Paris. Zwei Mal en suite, das hat vor ihm noch kein Österreicher geschafft. Auch Thomas Muster nicht. Der Weinbauer aus der Südsteiermark wird heute nachmittag auf den Rängen sitzen und dem Thronerben trunken vor Rührung und Nostalgie zuschauen.