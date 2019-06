Die SPÖ-Chefin glaubt, es gehe ihr deshalb so schlecht, weil sie eine Frau sei und die Partei deshalb an ihr und ihrem Willen zweifle. Das ist eine Selbsttäuschung.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach dem SPÖ-Präsidium am Sonntag, 26. Mai 2019, vor dem Klubgebäude am Wiener Heldenplatz © APA/Robert Jäger

Pamela Rendi-Wagner war am Freitag in der Spät-ZiB. Die Parteichefin der SPÖ wirkte gefestigt und wieder mehr bei sich. Die Partei und ihre Obfrau müssen erst klarkommen mit dem Umstand, dass die Chaostage nicht die Urheber aus der Balance hoben, nicht die Machthabenden, die die Macht einbüßten, sondern die führende Oppositionspartei, deren große Stunde eigentlich hätte schlagen sollen. Das ist so bitter wie bizarr. So etwas muss man erst verarbeiten, ohne an sich zu verzweifeln.