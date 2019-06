Facebook

Fast 80 Prozent der mexikanischen Exporte gehen in die USA. Die von US-Präsident Trump angedrohten Strafzölle hätten das wirtschaftlich so eng mit den USA verflochtene Land verheerend getroffen. Letztlich einigte sich Trump mit Mexiko auf einen „Deal“: Die Zölle sind vom Tisch, dafür verlegt Mexiko Tausende Nationalgardisten an die Grenze zu Guatemala, was die Mittelamerikaner daran hindern soll, illegal in die USA zu kommen. Außerdem können die USA Illegale entlang der Grenze zu Mexiko wieder zurückschicken.