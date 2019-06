Facebook

Erstens: Für das Wetter kann niemand etwas.

Zweitens: Die Bedingungen sind für alle gleich.

Das sind zwei unumstößliche Tatsachen.



Trotzdem muss man den Veranstaltern des größten Sandplatzturniers der Welt den Vorwurf machen, dass man die Errichtung eines Daches über dem Center Court komplett verschlafen hat.



Während seit heuer sowohl Melbourne als auch Wimbledon und New York über zumindest zwei überdachte Tennisarenen verfügen, ist man in Paris nach wie vor den Launen des Wetters ausgesetzt. Und dieses meint es mit den Franzosen heuer nicht gut.

Die Leidtragenden sind einerseits die Spieler. Wenn ein so wichtiges Match wie ein Halbfinale zur reinen Windlotterie wird, verfälscht das die Leistungen.



Ebenfalls inakzeptabel: Um das bereits durch einen Regentag durcheinandergewirbelte Programm durchzubringen, wurden die Damen-Semifinali bereits um 11 Uhr gestartet und eines davon am hintersten Eck der Anlage auf dem nur drittgrößten Court gespielt.

Und auch für die Zuschauer, die teils von weither anreisen, ist der Ausfall von Spielen ein Riesenärgernis.



Ein Dach soll es in Paris möglicherweise 2020 oder erst 2021 geben.

Eines steht aber schon jetzt fest: Der große Verlierer der French Open 2019 ist das Turnier selbst.