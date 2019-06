Facebook

5.30 mit Mayonnaise

Weckzeit 5.30, aus so einem Tag kann eigentlich nichts Rechtes mehr werden, und natürlich erfüllt sich diese Prophezeiung auch sofort: Als ich am Bahnhof das frisch gekaufte Jausenbrot aufklappe, glänzt mich ein großer Patzen Mayonnaise an. Frühmorgens im Zug, unausgeschlafen und hungrig: Da bräuchte es schon einen sehr gut aufgelegten Schaffner, um den Weltverdruss zu durchdringen, aber der diensthabende ist ein instinktsicherer Mann und macht einen weiten Bogen um mich.