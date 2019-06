Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© vectorfusionart - stock.adobe.co

Online einkaufen ist – in den meisten Fällen – einfach, und fast ist es schon altmodisch, via PC zu shoppen. Klick, klick und fertig? Die jungen Leute von heute wischen sich den letzten Schrei eher am Smartphone herbei.