Das Rauchverbot, an dessen Umsetzung Österreich seit unfassbaren 27 Jahren laborierte und beharrlich scheiterte, dürfte kommen: Auch die ÖVP will dem ausnahmslosen Nichtraucherschutz in der Gastronomie zustimmen.

Ausgeschlossen ist in dieser Thematik – wie die Erfahrungen der letzten Jahre lehrten – nur sehr wenig. Nun aber es scheint so weit zu sein: Möglicherweise noch heuer dürften sich die Giftnebelbänke in Österreichs Gastronomie tatsächlich lichten. Schluss mit für die Gastwirte kostspieligen und für den Gesundheitsschutz unbrauchbaren Pseudolösungen. Österreich steht eine Zeitenwende bevor – weg von Passivrauch-Kollateralschäden.



Die ÖVP, Prä-Ibiza-Koalitionspartner der Freiheitlichen, schaltet auf Vernunft um und will einem Rauchverbot in Österreichs Gastronomie doch zustimmen. Jubelchöre scheinen berechtigt – und kaum verfrüht. Befreit von den Fesseln einer Partnerschaft, die nach ihrer Trennungsphase mit einem gegenseitigen Aufhängen von viel Schmutzwäsche endete, will man den Widerstand aufgeben und entsprechende Schritte setzen.