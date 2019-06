Facebook

Das muss man erst einmal zusammenbringen. Da wird der Vizekanzler in einer politisch höchst verfänglichen Situation erwischt, bringt nicht nur die Koalition zu Fall, sondern löst eine beispiellose innenpolitische Krise aus, die zu Neuwahlen und zum Sturz des Kanzlers führt - eine idealere Steilvorgabe kann sich eine Oppositionspartei nicht wünschen. Der Effekt der atemberaubenden Umwälzungen ist allerdings ein gegenteiliger. Während der Gestürzte, dessen türkis-blaues Experiment vorerst einmal gescheitert ist, als Märtyrer gefeiert wird und in den Umfragen abhebt, balanciert die SPÖ am Abgrund.