© APA/GEORG HOCHMUTH

Die Übergangsregierung ist im Amt, und die Kugel ist im Spiel.

Wie im Roulette gibt es in der Politik mehr Optionen als Rot oder Schwarz. Die Frage ist, ob man sie nützt.



Eine Option ist die Bündelung der Kräfte: So wie der Stratege auf dem Spieltisch eher gewinnt, wenn er auf ein Dutzend setzt, bietet sich im Parlament die Suche nach Verbündeten an. Weil das Parlament jetzt, anders als sonst üblich, nicht als verlängerter Arm der „eigenen“ Regierer agieren muss, sondern eine unabhängige Regierung die Einladung zu Sachkoalitionen aussprechen kann.

Eine andere Option ist das Setzen auf einzelne Zahlen, mit höherem Risiko, aber auch höherem Gewinn. Auf die Politik übertragen: die Freigabe der Abstimmung, etwa beim Rauchverbot. Jeder entscheidet, wie es das Gewissen gebietet.



Das Kabinett Bierlein wird sich keinen Jux machen, darauf können die Bürger vertrauen. Aber vielleicht eröffnet es mehr Chancen im politischen Spiel.