Dreitägiger Staatsbesuch Trump will die Briten über den Tisch ziehen

Als hätten die Briten nicht genug Chaos im Land, besucht sie seit Montag nun auch noch Donald Trump. Für den US-Präsidenten könnte der Zeitpunkt nicht perfekter sein. Er ist gern bereit, den Briten den Weg in die Zukunft zu weisen. Schon vor seiner Ankunft hat er sie wissen lassen, dass er am liebsten Boris Johnson als Nachfolger von Premierministerin Theresa May sehen würde. Er hat nach einem „No Deal“-Brexit gerufen und die Briten aufgefordert, Gelder, die sie Europa schulden, nicht zu bezahlen.