Bundespräsident Alexander Van der Bellen nutzt seine gehäuften Auftritte für kleine Wikipedia-Vorträge über den Staat. In einfachen Worten erläutert er dem größtmöglichen Publikum, wer welche Aufgaben übernimmt im Gemeinwesen und warum das gut so ist für uns alle. Heute oder morgen wird er erläutern, wozu eine Übergangsregierung dient, was sie darf und was nicht.