Mette Frederiksen © (c) APA/AFP/Ritzau Scanpix/MADS CLAUS RASMUSSEN

Am Mittwoch wählen die Dänen ein neues Parlament. Nach den Europawahlen würde man mit einer weiteren Niederlage für die Sozialdemokratie rechnen. Doch in Kopenhagen könnte eine Sozialdemokratin den bürgerlichen Premier Lars Lökke Rasmussen ablösen. Was also macht Mette Frederiksen anders?