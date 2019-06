Facebook

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

­

Wissen Sie, wie viel ein Liter Milch kostet? Das ist eine dieser Fangfragen, bei deren Beantwortung Politiker oft scheitern und ihnen deshalb dann die Kenntnis der Lebensrealität der Bürger abgesprochen wird. Ein Liter Milch kostet aktuell um die 1,15 Euro. Der Bauer, der Produzent, erhält davon 34 Cent, weniger als 30 Prozent vom Konsumentenpreis. Warum ich Ihnen das heute erzähle? Weil der 1. Juni der Weltmilchtag ist – ein Thementag, der doch einen Seitenblick verdient. Denn die Preissituation für die Bauern führt dazu, dass immer mehr die Hoftüren für immer schließen. In Kärnten haben seit dem letzten Jahr 50 Milchviehbetriebe aufgehört. In der Steiermark wurden 2001 noch rund 9500 Molkerei-Lieferanten gezählt, 2018 waren es noch 4229.



Wachsen oder weichen, diese Formel gewinnt in der Landwirtschaft immer größere Verbreitung. Bei ständig steigenden Betriebsmittelkosten ist für die kleinstrukturiertere Milchbauern-Landschaft in Österreich kein Existenz sicherndes Fortkommen möglich. Sie können im Wettbewerb mit Großbetrieben mit industrieller Produktion nicht bestehen. Im alpinen Bereich halten die Bauern zwischen 20 und 120 Kühe, in den europäischen Gunst- bzw. Flachland-Gebieten sind es bis zu 2000 und in den USA bis zu 12.000. Die bäuerlichen Interessensvertreter klagten im Vorfeld des heutigen Weltmilchtages über die Politik der Handelsketten, die mit ihren Eigenmarken den Druck auf die Bauernmilchpreise erhöhen. Es liegt aber auch an den Konsumenten, an uns Konsumenten, welche Wert- oder Geringschätzung wir den Lebensmitteln entgegenbringen. Für die Bauern ist es eine Existenzfrage.



Für den in Schande abgetretenen Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist sein berufliches Fortkommen wohl keine Existenzfrage. Er wird in seinen vielen Jahren in der Politik ein Netzwerk geknüpft haben, das ihn auffängt. Dennoch verdichten sich zwei Wochen nach seinem unrühmlichen Rücktritt die Anzeichen, dass er auf die politische Bühne zurückkehren will. Die 44.500 Wähler, die ihm am Sonntag bei der EU-Wahl eine Vorzugsstimme gegeben haben, machen dies auch möglich. Und Straches Ehefrau Philippa macht in Interviews Stimmung dafür, dass er das EU-Mandat annehmen soll. Sie halte ihn zuhause wohl nicht aus, wurde gestern reihum gewitzelt. Es wäre jedenfalls ein schlechter Witz, wenn Heinz-Christian Strache tatsächlich in das EU-Parlament einzieht. Es würde ein verheerendes Bild auf die politische Hygiene in Österreich werfen. Die Österreicher halten das Strache-Comeback aber auch für möglich. Das zeigt eine OGM-Umfrage im Auftrag der Kleinen Zeitung und des Kurier. Weitere Umfrageergebnisse präsentieren wir Ihnen morgen.



Heute möchte ich noch Ihre Aufmerksamkeit auf den Essay des Kollegen Christian Weniger über die "Eleganz unserer Verfassung" lenken. Er zeichnet die Entstehung der Verfassung, den wechselvollen Umgang mit ihr nach und wartet mit einer Reihe von Anekdoten auf. Ein elegantes Lesestück!



Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen