Iran, Saudi-Arabien und die USA rittern um die Macht: Es ist dies die Stunde der Provokateure

Die Spannungen im Persischen Golf sind brandgefährlich.Mit den Erzfeinden USA und Iran als Brandbeschleunigern.

Kommende Woche will US-Sicherheitsberater John Bolton der UNO Beweise vorlegen, dass der Iran hinter Angriffen auf Handelsschiffe im Persischen Golf steckt, um den Ölpreis in die Höhe zu treiben.

Bolton sagt, er sei sich „fast sicher“. In diesen brenzligen Zeiten derart vage zu bleiben, ist fast verbrecherisch. Aber für Washington ist der Iran ohnehin nur ein „Schurkenstaat“, umgekehrt sind die USA für Teheran der „Satan“.Anti-Kriegsrhetorik klingt anders.

Auch die Abschlusserklärung der Krisengipfel des Golf-Kooperationsrates und der Arabischen Liga in Mekka gibt wenig Grund zur Zuversicht. Amerikas Verbündeter, Saudi-Arabiens König Salman, beteuert zwar, keinen Krieg in der Region zu wollen, doch bei den Gipfeltreffen ging es darum, eine einheitliche Front gegen Teheran zu schmieden. Nun schlägt die Stunde der Provokateure.