Unlängst hing an einer Ampel ein unglaubliches Offert. Die Überschrift köderte mit: fit, schlank, vital! Das ist raffiniert, denn steht man an der Ampel, sieht man mit ziemlicher Sicherheit einen Zebrastreifen vor sich. Also dicke, fette horizontale Balken. Aus der Psychologie weiß man, dass diese Kombination keinen schlanken Fuß macht, vom Rest gar nicht zu reden. Erstaunlich: Keine einzige Telefonnummer war abgerissen. Warum, darüber kann man nur spekulieren.