Heute ist der Internationale Hurentag. Entstanden ist er am 2. Juni 1975, nachdem über hundert Prostituierte die Kirche Saint-Nizier in Lyon besetzt hatten, um auf ihre unwürdigen Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Aus diesem Anlass bin ich ein bisschen ums Thema gestreunt. Mögliche negative Begleitumstände wie Zuhälterei, Menschenhandel, Ausbeutung etc. nenne ich ausdrücklich, lasse sie aber hier beiseite. Bei Google bekommt man unter „Prostitution“ in 0,5 Sekunden 57,7 Millionen Treffer. In Österreich sind derzeit 710 Bordelle und 6200 Sexarbeiter/-innen legal registriert, in Deutschland ist von bis zu 400.000 die Rede. Gesellschaftliche Randgebiete sehen anders aus.

In einer europaweiten Studie gaben 39 Prozent der befragten Spanier an, schon einmal für Sex bezahlt zu haben, in England waren es nur sieben Prozent. Fragt sich, ob die Briten weniger triebhaft oder einfach verlogener sind.



Das Geschäft sexuelle Dienstleistung gegen materielle Vergütung ist uralt. In Phönizien haben sich schon vor 3000 Jahren Tempelhuren gegen Spenden für das Gotteshaus hingegeben. Die Gesellschaft tut sich schwer mit käuflichem Sex. So erkannte der EuGH Prostitution als „Teil des gemeinschaftlichen Wirtschaftslebens“ an, das EU-Parlament empfahl etwas später ein generelles Verbot. In Schweden werden nur die Freier bestraft, Dänemark erlaubt Prostitution nur als Teilzeitberuf, in manchen Ländern droht sogar die Todesstrafe.



Faktum ist, dass Verbote wenig bringen und die Frauen in die Hände finsterer Gesellen und Madams treiben. Übrigens: Falls Sie wie viele bei „Pretty Woman“ vor Rührung geweint haben – Julia Roberts spielte darin eine Teilzeithure. So viel Romantik kann Prostitution verströmen.