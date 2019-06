Sie & Er Ei am Knie und 80er Revival: Gehen wir mit der Mode?

Facebook

Frühstück im Fauteil

Zwei Arbeitstage in der Hauptstadt. Man hält sich ja gern für einigermaßen gegenwartsfit, aber dass ich beim Einchecken ins Hotel statt vom Rezeptionisten von einem iPad begrüßt werde, das mir den Codeschlüssel fürs Zimmer ausdruckt und mich bei all diesen Vorgängen konsequent duzt, ist mir dann doch zu sehr Ikea. Ich kannte ja das iPad vorher überhaupt nicht und werde von Fremden lieber gesiezt.

Dass plötzlich elektronische Arbeitssklaven ungefragt mit mir auf Du und Du sind, ist nichts für mein fragiles Ego. Das hat am nächsten Tag noch deutlich mehr zu knabbern, weil in hippen Hotels heute das Frühstück ja dort serviert werden muss, wo abends Loungebetrieb herrscht. Dabei zeigt sich: Weiche Polstermöbel eignen sich hervorragend dazu, nach einem langen Tag noch einen Absacker zu nehmen.



Weit weniger gut aber funktioniert es, im Fauteuil versunken sein Frühstücksei von einem 20 Zentimeter hohen Couchtisch zu löffeln. Man sieht, das zeigt sich auch an den Umsitzenden, dabei aus wie ein schwer rheumatischer alter Pavian, der sich frühmorgens zum Wasserloch gequält hat, obwohl er fürchten muss, dass er nach dem wohlverdienten Morgentrunk nicht mehr hochkommt. Würdevoll frühstücken geht anders. Sauber frühstücken auch. Warum, fragt mich ein Kollege im Büro, hast du eigentlich Ei auf deinem Knie? Und ich sage, das trägt man jetzt so in Hotels.