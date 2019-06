Facebook

Die Affinität zu einem in Betrieb befindlichen Staubsauger war in unserer Familie stets unterschiedlich. Während einige das penetrant brummende Geräusch mit stoischer Ruhe ertrugen (Benedikt), waren andere hochgradig genervt (z. B. Anna, Happy und ich), wenn Astrid ihre Runden zog.



Ihre Freude über die Wiederherstellung der in ihren Augen adäquaten Hygieneverhältnisse wurde von einem einzigen Sohn ehrlich geteilt – von unserem jüngsten Buben, der sich seit der Oberstufe für die Ordnung in seinem Zimmer zuständig fühlte. („Wenn der Staubsauger so ein riesiges Spinnennetz von der Decke einschlürft, find ich das einfach nur geil.“)

So hatte er auch immer Verständnis, wenn seine Mutter der Meinung war, es sei höchste Zeit, die Fenster zu putzen und die Vorhänge zu waschen. Während seine Brüder ihrer Bitte, die frisch duftenden Gardinen wieder an die Vorhangstangen zu hängen („Falls ihr in den nächsten Tagen einmal Zeit habt, ihr habt ja doch eine größere Reichweite als ich“) recht lustlos nachkamen, bedankte er sich herzlich und versicherte, seine Lebensqualität sei angesichts sauberer Fenster spürbar verbessert.